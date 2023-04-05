Не ведутся на уловки: эти знаки Зодиака невозможно "развести" на деньги

Люди, рожденные под этими созвездиями, никогда не станут жертвами мошенников.

Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Однако во все времена находятся люди, которые верят в липовые обещания, попадаются на уловки об “уникальных предложениях” и отдают свои кровные мошенникам. И все же, по словам астрологов, у представителей определенных знаков зодиака есть своего рода иммунитет от “развода”. Они чуют недобросовестных людей за версту и обходят их стороной. Рассказываем, кто в зодиакальном круге может похвастаться такой суперспособностью.

Телец

Представители земного знака - люди крайне практичные. Они уж точно не носят такой аксессуар, как розовые очки, а смотрят на мир более чем трезво - постоянно что-то прикидывают в уме, прежде чем сделать.

Это качество помогает им устоять перед многими соблазнами и не попасться на удочку мошенников.

Телец не станет отдавать свои кровные малознакомым людям, да и тем, кого хорошо знает, не станет доверять, так, на всякий случай.

Уроженцы этого знака питают слабость к комфорту и роскоши, поэтому могут испытывать искушение, когда им предлагают приобрести что-то для дома по “уникальной” цене. Но все же здравый смысл возьмет верх и убережет Тельца от ненужной покупки.

Скорпион

Любые попытки манипулировать собой вызывают у Скорпиона холодную усмешку: мол, не на того напали. Представители водного знака сами собаку съели на умении добиться от человека желаемого, и чужие приемы на них не действуют.

Скорпионы прекрасно разбираются в психологии и в два счета раскусывают тех, кто с ними неискренен. Обвести уроженцев этого знака вокруг пальца, загипнотизировать или напугать невозможно - они сами с кем угодно справятся.

Порой, если у Скорпиона есть свободное время и подходящее настроение, он может сделать вид, что купился на “развод”, а затем, в самый ответственный момент, разоблачить мошенников и посмеяться над ними.

Козерог

“Легкие деньги? Такого не бывает”, - хмыкнет скептически Козерог, если ему предложат бесплатный (или почти бесплатный) сыр.

И будет прав. Вот уж кто может похвастаться настоящим здравомыслием, так это представитель земного знака.

Козерог не станет витать в облаках, в мире иллюзий, где обещают быстрый заработок или другие приятные “плюшки”. Прежде чем сделать хоть шаг, этот знак тщательно изучит информацию и сделает выводы.

Нечестных людей уроженец земного знака выводит на чистую воду с легкостью - ему достаточно задать несколько вопросов, чтобы понять, кто перед ним, мошенник или тот, кому можно доверять.