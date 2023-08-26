Не ведает, что творит: Шепелев совершает роковую ошибку с сыном от Фриске

Дмитрий Шепелев уже не раз доказал: ему никто не указ, когда речь идет о воспитании сына Платона. Звездный наследник лишен общения с бабушкой и дедушкой по материнской линии, а также со знаменитой крестной Ольгой Орловой. И последствия оторванности от родных и близких будут плачевными.

Владимир Фриске ранее высказал опасения о том, что звезда экрана настраивает против него единственного внука. О влиянии подобного поведения на детскую психику рассказала психолог Гуля Галеева.

Эксперт признала: знаменитость не ведает, что творит, и совершает роковую ошибку. Мальчику уже пора копить на психотерапию, ведь в будущем она ему точно понадобится.

Специалист указала на опасный возраст ребенка. Сыну ныне покойной Жанны Фриске 10 лет, и в этом период формируется большинство детских травм. С огромной долей вероятности крестник ведущей «Дома-2» начнет винить себя в семейном конфликте, а это до добра не доведет.