Не Варлей и не Румянцева: эту актрису в СССР считали самой талантливой

В истории кинематографа есть довольно популярное понятие голливудских див. Так называют актрис, которые украшали собой фильмы на разных этапах развития искусства голубого экрана.

А ведь в СССР тоже были свои дивы, которые ни в чем не уступали заморским коллегам. И самой талантливой среди них считали даже не Надежду Румянцеву или Наталью Варлей, которые часто блистали в кадре.

Миллионы советских зрителей выделяли именно звезду «Тихого Дона» Элину Быстрицкую. Ее обожали за элегантные манеры, женственную фигуру, статность, пронзительный взгляд и идеальную внешность. Она отличалась талантом, безупречной репутацией и королевским обликом. Женщины всеми силами пытались быть похожими на этот идеал.

Критики отмечали, что Быстрицкая невероятным образом сочетает в себе аристократичность и народность. Вот почему фильмы с ее участием восхищали и простых зрителей, и партийных чиновников. А ее Аксинью ставили в один ряд с Клеопатрой Элизабет Тейлор или Скарлетт Вивьен Ли.