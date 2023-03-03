Не в восторге от сверстников: женщины этих знаков Зодиака без ума от парней помоложе

Представительницы этих знаков чаще всего решаются на мезальянс.

С давних пор считается, что в союзе между молодой девушкой и солидным мужчиной нет ничего зазорного. Однако когда речь заходит о парах, в которых партнерша, наоборот, старше своего кавалера, это считается мезальянсом. В чем причина такой тяги к парням помоложе? По мнению астрологов, здесь не обошлось без вмешательства звезд. Представительницам некоторых знаков предначертано выбирать в партнеры тех, кто как минимум на несколько лет младше.

Овен

Представительницам огненного знака редко интересны солидные мужчины старше по возрасту. Они будут поучать, навязывать свое авторитетное мнение, контролировать… одним словом, делать все, чтобы дама-Овен вышла из себя.

А вот в компании куда более юных поклонников уроженки этого знака чувствуют себя комфортнее всего.

Ведь в любом возрасте в душе женщины-Овны остаются “шальными императрицами”, готовыми на любые безумства и эксперименты.

Молодые парни как никто другой соответствуют запросам и темпераменту огненного знака. А вот на то, что будут говорить о таком союзе окружающие, даме-Овну действительно плевать.

Телец

Женщины, рожденные под знаком Тельца, нередко выбирают в партнеры молодых парней. По словам астрологов, это легко объяснить тем, что представительницы земной стихии склонны опекать своего возлюбленного.

Они куда ближе к архетипу заботливой мамочки, чем страстной любовницы.

Дамы-Тельцы испытывают настоящее удовольствие, когда готовят для своего партнера вкусные блюда, хлопочут по дому, стирают и гладят вещи и т.д.

Кроме того, они обожают учить избранников чему-то новому, в том числе в любви и отношениях. В этом смысле зрелые и опытные мужчины не могут конкурировать с молодыми парнями в глазах Тельца.

Козерог

Женщина-Козерог с трудом сходится с представителями сильного пола. Зрелых мужчин отталкивает ее самостоятельность и независимость - возникает ощущение, что такой “железной леди” по большому счету никто и не нужен.

Поэтому представительницы водного знака нередко падают в объятия поклонников помоложе - они, напротив, не прочь попробовать отношения со зрелой успешной дамой.

Возможно, что интерес некоторых парней к даме-Козерогу не вполне искренний, они надеются на помощь и протекцию. Уроженки знака видят таких корыстолюбцев насквозь и могут даже подразнить их забавы ради, притвориться по уши влюбленной, а потом бросить.