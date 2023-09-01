Не в России: не поверите, где в СССР жили самые красивые девушки

Советский Союз по праву можно назвать страной контрастов. Сотни культур и национальностей уживались под одним флагом. А девушки СССР считались одними из самых привлекательных в мире. Однако главные красавицы жили далеко не в Москве или Ленинграде.

Как оказалось, больше всего комплиментов получали жительницы прибалтийских республик. Эта часть страны считалась «витриной Советов», поэтому там было намного больше иностранной одежды. И местные жительницы внимательно следили за модой.

В Латвию, Литву и Эстонию нередко приезжали иностранные туристы, чтобы увидеть своими глазами, как строится жизнь при коммунизме. И встречали их эффектные девушки, которые поражали своим особенным чувством моды и стилем. А жительницы других республик внимательно следили за всеми модными тенденциями, которые приходили в страну из Прибалтики.

И уже после того, как эта часть страны вышла из состава СССР, звание главных красавиц перешло жительницам двух столиц.