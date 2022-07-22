Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой

Последние несколько дней не утихают обсуждения здоровья Инны Чуриковой. Напомним, в Сети появились тревожные новости о срочной госпитализации актрисы. Сообщалось, что 78-летняя звезда попала в реанимацию после падения. Источники рассказывали, что у Чуриковой сложные травмы, в том числе перелом ребер. Из-за этого актриса якобы почувствовала проблемы с дыханием и обратилась к врачам.

Однако директор театра «Ленком» Марк Варшавер назвал визит Чуриковой к врачам запланированным и опровергнул слухи о реанимации. Он заявил, что актриса тут же связалась с ним после появления сплетен о своем состоянии. Чурикова успокоила его, отметив, что с ее здоровьем все в порядке.

Теперь о состоянии актрисы появились новые подробности. В Telegram-канале Mash было опубликовано видео, на котором звезду вывозят на каталке из здания больницы. Поэтому актриса сейчас действительно не в реанимации. Но на рядовой прием для сдачи анализов это тоже не похоже, считают пользователи Сети.