Киноафиша Статьи Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2»

2 октября 2025 09:25
17 минут и пару недель съемок. 

Фильм «Матрица: Перезагрузка» вышел в 2003 году и собрал более 742 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов. Вторая часть стала самой кассовой во всей трилогии, но больше всего зрителей до сих пор поражает не только размах, но и стоимость некоторых эпизодов.

Куда ушла почти треть бюджета

Самая дорогая сцена фильма — знаменитая 17-минутная погоня по шоссе и схватка Нео с десятками копий агента Смита. На эти минуты экранного времени ушло около 40 миллионов долларов — три миллиарда рублей по нынешнему курсу.

Чтобы понять масштаб, это сопоставимо со стоимостью всего фильма «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», на который Никита Михалков потратил ту же сумму. К слову, недавно фильм мэтра обрел вторую жизнь благодаря мему «генеральские котлы».

Куда ушли деньги

Почему так вышло дорого? Снимать на реальных дорогах было невозможно — никто бы не перекрыл шоссе на месяцы. Поэтому студия и Вачовски построили собственный автобан: трёхполосную трассу длиной 2,3 километра прямо на заброшенной базе ВМС США под Сан-Франциско (по другим данным — в Австралии).

На возведение ушли миллионы, но именно это дало режиссёрам полную свободу. В расходы также вошли восьмимесячные тренировки актёров по боевым искусствам и подготовка уникальных спецэффектов.

Ситуацию спасла лишь компания General Motors, предоставившая для съёмок 300 автомобилей — иначе бюджет сцены перевалил бы далеко за заявленные 40 миллионов. Итог очевиден: 27 дней съёмок дали миру 17 минут, которые навсегда вошли в историю кино — и по красоте, и по цене.

Нео вовсе не был первым избранным в «Матрице»: Вачовски оставили несколько скрытых, но однозначных намеков. Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2».

Фото: Фото: Киноафиша.инфо, кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка» (2003)
Игорь Мустафин
