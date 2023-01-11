Не в красоте Гурченко дело: почему на самом деле Вася изменил Наде в фильме «Любовь и голуби»

Лирическая комедия «Любовь и голуби» оказалась на больших экранах в середине 80-х. Фильм настолько полюбился зрителям, что мгновенно стал классикой советского кино, а преданные фанаты до сих пор строят о нем теории.

Так, спустя 40 лет больше всего вопросов у зрителей вызывает поведение Василия Кузякина в исполнении Александра Михайлова, который уходит от своей семьи к героине Людмилы Гурченко. Как уверены пользователи Сети, неверность главного героя не связана с эффектной внешностью Раисы Захаровны. Наоборот, Кузякина в ней привлекает ее ум и заинтересованность экстрасенсорикой.

По словам авторов Дзен-канала «Рыжая сова cinema», в семье Кузякина осуждают за его увлечение голубями и считают его поведение «детским». Раиса Захаровна при этом открывает ему совершенно новый мир, в котором его интересует совершенно все, и поощряет его любопытство. И именно поэтому он увлекается новой знакомой и уходит из семьи.

Возвращается же обратно главный герой картины именно потому, что супруга Надежда перестает осуждать его за любовь к голубям. Он понимает, что жена и дети ему намного роднее, понятнее, чем новая любовь, и возвращается обратно в семью.