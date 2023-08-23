Не в бровь, а в глаз: Фрейд точнее всех высказался о глубине русской души

Отец психоанализа Зигмунд Фрейд не нуждается в представлении. Великий австриец мог найти объяснение всему, что касалось человеческой сущности и ее проявлений. И сегодня к словам психиатра прислушиваются миллионы.

Как-то Фрейд высказался о менталитете русских: его заключение может показаться любопытным. Вот что писал легендарный психоаналитик:

«Эти русские, как вода, которая наполняет любой сосуд, но не сохраняет форму ни одного из них».

Что же означает эта аллегория? Русские люди умеют адаптироваться к любым внешним условиям, даже к самым экстремальным. Кроме того, они заполняют собой все пространство, при этом не обретают форму этого пространства, а остаются собой. Фрейд был максимально точен, описывая менталитет русских.

Многие психиатры вообще любят наших соотечественников. По их словам, россияне живут чувствами, в которые они окунаются с головой. Западный же человек куда более прагматичен.