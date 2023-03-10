Не в бровь, а в глаз: эти хлесткие цитаты Хакамады про мужчин могут перевернуть вашу жизнь

Ирина Хакамада на днях порадовала подписчиков зажигательным танцем в компании своего возлюбленного, который младше ее на 30 лет. Кандидат в президенты, бизнес-тренер и коуч — 67-летняя Хакамада является феноменом российской общественно-политической жизни.

В личном блоге ей поступает множество вопросов, в том числе романтического характера. Мужчина должен быть лишь одной из частей мира женщины, стоя в общем ряду, как утверждает «женщина-самурай». По ее мнению, женщине нужно избавиться от иллюзий о принце, который понесет над невзгодами. Иначе у него рано или поздно возникнет соблазн освободиться от тяжкого бремени. Главным компонентом гармонии в отношениях она называет любовь к себе. А еще она говорит, что муж нужен для кайфа.

Другое убеждение неоднократного лауреата премии «Женщина года» — мужчину не перекроить, потому что он непознаваем. Если же вам хочется меняться, а вашему возлюбленному — нет, то вариантов два: либо смириться, либо уйти и жить по-своему.

Хакамада была замужем четыре раза. Четвертый супруг Владимир Сиротинский, финансовый консультант и руководитель образовательной платформы LinguaLeo, скончался полтора года назад. В августе прошлого года либеральный политик впервые показала свою новую пассию — художника-авангардиста Грегори Эмви (Григория Масленникова).