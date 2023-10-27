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Не узнают даже близкие: как сейчас выглядит девочка из фильма «Сестры» (фото)

27 октября 2023 14:16
Не узнают даже близкие: как сейчас выглядит девочка из фильма «Сестры» (фото)

В отличие от Акиньшиной, она звездой не стала.

Девятилетняя Катя Горина очаровала зрителей, сыграв Дину Муртазаеву в фильме Бодрова-младшего «Сестры». Отважной темноглазой девочке со строгим взглядом прочили большое актерское будущее. Но судьба распорядилась иначе.

Звездой отечественного кинематографа стала «старшая», Оксана Акиньшина. А Горина, сыграв еще несколько эпизодических ролей, надолго забыла о кино. Она отучилась в школе, потом поехала по обмену в Германию. Закончила институт иудаики в Санкт-Петербурге.

В 2019 году выпустила дебютный роман «Воздухоплавательный парк». Ненадолго вернулась к съемкам в сериале «Последний министр». Сейчас живет за границей. Нередко делится фотографиями в соцсетях. Впрочем, узнать в этой девушке обаятельную малышку Дину почти невозможно.

Екатерина Горина

Фото: Кадр из фильма «Сестры» (2001), социальные сети Екатерины Гориной
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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