Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не узнали «в гриме»: этот советский мультик в США приняли за шедевр Диснея

Не узнали «в гриме»: этот советский мультик в США приняли за шедевр Диснея

12 ноября 2023 19:30
Не узнали «в гриме»: этот советский мультик в США приняли за шедевр Диснея

Подобного мастерства от СССР не ждал никто.

Советскую анимацию нечасто показывали на Западе. Но если шедевры отечественной мультипликации попадали в Штаты, их ждал оглушительный успех.

Именно так произошло с мультфильмом «Снежная королева». Работу Льва Атаманова показали в кинотеатрах в США зимой 1959-1960-х годов. Картина поразила и зрителей, и критиков.

Многие даже не подозревали, что она сделана в СССР. Стилистика, персонажи, даже экшн-сцены — все было настолько современным и эффектным, что произведение немедленно приписали гранду заокеанской мультипликации, студии «Дисней». Информация о месте создании анимации сильно удивила аудиторию.

«Когда вы будете смотреть "Снежную королеву", которая появилась вчера в кинотеатрах, вы никогда не догадаетесь, что этот цветной мультфильм был сделан советской студией», — писали в газете The New York Times.

Не узнали «в гриме»: этот советский мультик в США приняли за шедевр Диснея
Фото: Фотобанк - unsplash.com, кадр из мультипликационного фильма «Снежная королева» (1957)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше