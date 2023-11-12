Не узнали «в гриме»: этот советский мультик в США приняли за шедевр Диснея

Советскую анимацию нечасто показывали на Западе. Но если шедевры отечественной мультипликации попадали в Штаты, их ждал оглушительный успех.

Именно так произошло с мультфильмом «Снежная королева». Работу Льва Атаманова показали в кинотеатрах в США зимой 1959-1960-х годов. Картина поразила и зрителей, и критиков.

Многие даже не подозревали, что она сделана в СССР. Стилистика, персонажи, даже экшн-сцены — все было настолько современным и эффектным, что произведение немедленно приписали гранду заокеанской мультипликации, студии «Дисней». Информация о месте создании анимации сильно удивила аудиторию.