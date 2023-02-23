Не узнаете в нем того милого мальчика: как сейчас выглядит актер, сыгравший Тома Сойера в советском фильме

Федор Стуков проснулся знаменитым в 9 лет — после «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна» Станислава Говорухина. Двумя годами ранее артист поработал с Никитой Михалковым в «Нескольких днях из жизни Обломова», а в «Родне» сыграл девочку — внучку Марии Коноваловой. Быстрые карьерные взлеты часто приводят к не менее скоростным падениям, однако это точно не про Стукова.

Советские зрители также могут помнить его по роли Джима Хокинса в «Острове сокровищ» (1981) и «Ералашу». Став самым известным ребенком-актером в СССР, Стуков не дал звездной болезни поглотить себя: продолжил учиться, позже закончил Щукинское театральное училище и хоть изредка, но появлялся в кино, пробовал себя на режиссерском поприще.

Сегодня 50-летний артист трудится креативным продюсером холдинга «СТС Медиа». Он срежиссировал такие популярные телепроекты, как «Как я встретил вашу маму» (первые два сезона), «Восьмидесятые», «Физрук», «Ивановы-Ивановы».

В этом году увидит свет еще одна его работа — сериал «Американки». Это история о девушках из российской глубинки, которые намерены родить ребенка в США, чтобы получить американское гражданство.