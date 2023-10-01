Не узнаете главную бунтарку 90-х в этой набожной женщине: бросила кино ради Охлобыстина

В конце прошлого века артистка Оксана Арбузова вышла замуж за актера Ивана Охлобыстина. Брак для нее стал крутым поворотом в судьбе — актриса практически перестала играть в кино, решив сосредоточиться на семье.

В разговоре с журналистами Арбузова призналась, что всегда хотела иметь большую семью, глядя на родителей. Они подавали пример образцовых отношений и практически никогда не вступали в ссоры друг с другом.

Ее приход в кино стал совсем случайным: сперва был обычный драмкружок, а затем режиссер Леонид Белозорович отметил игру Арбузовой в школьном спектакле «Снежная королева». С той поры девушку начали звать в большое кино.

Звездный час артистки пробил в 16 лет, когда она исполнила роль бунтарки в фильме «Авария». После киноленты было еще много предложений, но все они были не так важны для Оксаны. Благодаря профессии Арбузова встретила Ивана Охлобыстина.

Артистка полностью посвятила себя семье. В интервью она не раз отмечала, что хочет совершенствоваться только в одной профессии — жены и матери.