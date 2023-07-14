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Не узнает самый внимательный: Наталья Дарьялова до пластики совсем другой человек

14 июля 2023 08:30
Не узнает самый внимательный: Наталья Дарьялова до пластики совсем другой человек

В эти метаморфозы трудно поверить.

Наталья Дарьялова произвела настоящий фурор на российском телевидении. Ее авторская программа «У всех на устах» стала новаторской. Стильная и улыбчивая Дарьялова выделялась на фоне строгих ведущих, перекочевавших еще с советского телевидения.

Мало кто знает, что Наталья — родная дочь писателя Аркадия Вайнера. Вместе с братом он написал детективный роман «Эра милосердия», который лег в основу картины «Место встречи изменить нельзя». Дярьялова, кстати, засветилась в этой ленте в крошечном эпизоде.

Не узнает самый внимательный: Наталья Дарьялова до пластики совсем другой человек

В четвертой серии героиня Натальи сидела за одним столиком с Жегловым. Узнать Дарьялову в этой кудрявой пухлой девушке просто невозможно. Благодаря удачной пластике ведущая стала образцовой красавицей с точеными скулами и пухлыми губами.

Наталья уже давно проживает в США. У нее есть своя линия одежды и косметики, также она занимается психологией. Дарьялова живет в шикарной квартире на Манхэттене и считает себя счастливым человеком.

Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979), кадр из телепередачи «У всех на устах»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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