Не уважает зрителей: Жигунов едко высказался о Дружининой из-за новых «Гардемаринов»
Назревает скандал.
Сергей Жигунов был бы рад остаться в стороне от премьеры нового фильма о гардемаринах. Но сделать это артисту не дают назойливые журналисты. Чтобы расставить все точки над «i», актер сделал публичное заявление.
В личном Telegram-канале экс-возлюбленный Анастасии Заворотнюк пожаловался на то, что пресса атаковала его просьбами дать комментарий относительного очередного детища прославленного режиссера. Звезда экрана категорично заявил, что не думает о нашумевшей картине, в которой никогда не планировал сниматься.
Воспользовавшись случаем, Жигунов дал звонкую оплеуху постановщице:
«Уважение к зрителю — это умение вовремя остановится».
И умением этим, как ясно из слов знаменитости, Дружинина не обладает.
Зрители согласились с точкой зрения исполнителя роли Саши Белова.
«Очень мудро сказано», «Смотреть нет желания», «Ожидаю, что будет шляпа шляпная. При всем уважении к задействованным актерам», — пишут в Сети.