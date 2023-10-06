Не уважает зрителей: Жигунов едко высказался о Дружининой из-за новых «Гардемаринов»

Сергей Жигунов был бы рад остаться в стороне от премьеры нового фильма о гардемаринах. Но сделать это артисту не дают назойливые журналисты. Чтобы расставить все точки над «i», актер сделал публичное заявление.

В личном Telegram-канале экс-возлюбленный Анастасии Заворотнюк пожаловался на то, что пресса атаковала его просьбами дать комментарий относительного очередного детища прославленного режиссера. Звезда экрана категорично заявил, что не думает о нашумевшей картине, в которой никогда не планировал сниматься.

Воспользовавшись случаем, Жигунов дал звонкую оплеуху постановщице:

«Уважение к зрителю — это умение вовремя остановится».

И умением этим, как ясно из слов знаменитости, Дружинина не обладает.

Зрители согласились с точкой зрения исполнителя роли Саши Белова.