«Не утянутая операциями молодящаяся старуха»: как выглядит Оля из «Земского доктора» в 47 лет

Ольга Будина прославилась на всю страну, когда приняла участие в нескольких весьма успешных сериалах, главным из которых стал «Земский доктор». Поклонники остались в восторге от талантливой игры артистки, но та решила не продолжать свою кинокарьеру и предпочла официально ее завершить.

После ухода с экранов Ольга ведет весьма закрытый образ жизни. Она не публикует снимки в социальных сетях и не общается с поклонниками, а вся ее жизнь сконцентрирована вокруг сына Наума.

Лишь один раз Будина сделала исключение и появилась на телевидении. Не так давно она приняла участие в шоу «Судьба человека», где рассказала о своей жизни. Преданные поклонники не оставили без внимания неожиданное возвращение кумира на экраны, разделившись на два лагеря. Кто-то осудил артистку за перемены во внешности и лишний вес, тогда как другие отметили, что она выглядит максимально естественно и не злоупотребляет пластической хирургией.

«Не утянутая операциями молодящаяся старуха», «Выглядит очень хорошо для своих лет. Лицо натуральное без надутых, как у куклы, щек и губ», — пишут пользователи Сети.

Также многие призвали Будину как можно скорее вернуться на экраны. По их мнению, артистка была одной из самых ярких звезд отечественного кинематографа, поэтому ее невозможно заменить другими актрисами.