Не уступал в красоте Караченцову: этот актер был первым мужем Поргиной
Звезда ушла от супруга по необычной причине.
Людмила Поргина построила успешную актерскую карьеру. Несмотря на это, она больше известна публике как жена Николая Караченцова. Многие давно забыли, что брак с легендарным артистом не был для знаменитости первым.
В 17 лет актриса вышла замуж за Михаила Поляка. Ее возлюбленный играл в театре и снимался в кино, но большой популярности не добился. Хотя, стоит сказать, что красотой он обделен не был — в этом первый муж Поргиной нисколько не уступал Караченцову, о котором мечтали миллионы советских женщин.
Первый брак звезды просуществовал всего два года. На развод с Поляком артистку подвиг разговор с одним из преподавателей. Педагог прямо сказал Людмиле Андреевне, что она «выросла из своего мужа, как из пиджака». Сначала знаменитость обиделась, но затем поняла, что в этих словах есть доля правды, и приняла решение о расставании со своим избранником.