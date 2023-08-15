Не уступал в красоте Караченцову: этот актер был первым мужем Поргиной

Людмила Поргина построила успешную актерскую карьеру. Несмотря на это, она больше известна публике как жена Николая Караченцова. Многие давно забыли, что брак с легендарным артистом не был для знаменитости первым.

В 17 лет актриса вышла замуж за Михаила Поляка. Ее возлюбленный играл в театре и снимался в кино, но большой популярности не добился. Хотя, стоит сказать, что красотой он обделен не был — в этом первый муж Поргиной нисколько не уступал Караченцову, о котором мечтали миллионы советских женщин.

Первый брак звезды просуществовал всего два года. На развод с Поляком артистку подвиг разговор с одним из преподавателей. Педагог прямо сказал Людмиле Андреевне, что она «выросла из своего мужа, как из пиджака». Сначала знаменитость обиделась, но затем поняла, что в этих словах есть доля правды, и приняла решение о расставании со своим избранником.