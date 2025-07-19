«Не уступает ни Олдману, ни Паскалю»: киноэксперт объяснил, почему «Игру в кальмара» не номинировали на «Эмми»

В 2021 году «Игра в кальмара» буквально взорвала мир. Южнокорейский сериал стал глобальным феноменом: за считанные дни — миллионы просмотров, костюмы героев на Хэллоуин, сотни TikTok-мемов и исторический успех на «Эмми».

Тогда шоу стало первой неанглоязычной драмой, номинированной в главной категории. Естественно, когда в 2024 вышел второй сезон, многие ждали повторения триумфа — если не по хайпу, то хотя бы по части наград.

Но внезапно — полное молчание. Ни одной номинации на «Эмми». Ни за драму, ни за режиссуру, ни за актёров.

Почему же его проигнорировали? Чтобы разобраться, мы пообщались с Евгением Л., автором Telegram-канала Grumpy Entertainment, который следит за наградным сезоном не первый год.

Формат сезона: история без финала

Если коротко, второй сезон получился чем-то вроде первой половины большой истории. В отличие от завершённой и цельной арки первого сезона, тут зрителям дали только 7 серий.

«Думаю, причина игнора — формат сезона: по сути, нам дали только половину истории, состоящую из 7 эпизодов. Все основные арки героев заканчивали уже в 3 сезоне, который вышел позже», — подчеркнул эксперт.

Синдром второго сезона: сложно удивить дважды

Первый сезон «Игры в кальмара» был чем-то вроде взорвавшейся бомбы. Он ворвался без предупреждения, и это сыграло на руку — всё было новым: визуал, ритм, настроение. А вот второй сезон уже оказался под прицелом ожиданий.

«В сравнении с первым сезоном, который стал шоком и феноменом, второй сезон уже не способен был удивить зрителей так же», — отметил Евгений Л.

Интернет-хайп живёт недолго

Одна из причин популярности «Игры в кальмара» в 2021 — абсолютная вирусность. TikTok, мемы, челленджи — всё это создало ураганный интерес. Но как только волна хайпа схлынула, сериалу стало сложнее поддерживать ажиотаж только на уровне сюжета.

«Тикток-хайпы имеют короткий цикл жизни, и трендам уже не очень хотелось вирусить то, что было популярно в 2021», — назвал еще одну причину специалист.

Что разочаровала эксперта больше — несправедливо забытый Ли Бён Хон

Среди фанатов и критиков отдельное разочарование вызывает тот факт, что исполнитель роли Фронтмена, Ли Бён Хон, остался без номинации. Его актёрская работа стала одной из сильнейших в сезоне — и уж точно могла бы соперничать с главными номинантами.

«Актёрская работа Ли Бён Хона («Фронтмен / Игрок 001) заслуживает отдельной номинации — по силе игры, не уступает ни Олдману, ни Паскалю», — отмечает эксперт.

Вывод: момент ушёл, но сериал держится

Получается, «Игру в кальмара» не номинировали не потому, что сезон был плох. А потому что он оказался где-то между: не стал новым шоком, не дал завершённой истории и не вписался в скоротечный цифровой тренд.

Но это не значит, что сериал потерял ценность. Просто ему — и нам — придётся признать: повторить эффект первого сезона почти крайне трудно.

Зато, возможно, шанс на номинацию появится в 2026 году.

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