Не уступает Курниковой: после поздних родов Шарапова выглядит даже лучше, чем прежде

Мария Шарапова ушла из большого спорта три года назад. Теннисистка занялась благотворительной работой и предпринимательством и, как оказалось, до сих пор может похвастаться стройной фигурой.

Так, в прошлом году Шарапова впервые стала мамой. Наследник звезды корта Теодор появился в середине лета, о чем теннисистка рассказала в своих социальных сетях. И поздние роды совершенно не сказались на внешности Шараповой. Судя по ее социальным сетям, она практически сразу вернулась в форму.

В своих блогах звезда спорта регулярно делится снимками в нарядах, подчеркивающих ее фигуру. И поклонники никогда не скупятся на комплименты, обсуждая Шарапову. Некоторые даже сравнивают ее с Анной Курниковой, которая после рождения троих детей остается в спортивной форме.