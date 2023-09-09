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Не уступает Курниковой: после поздних родов Шарапова выглядит даже лучше, чем прежде

9 сентября 2023 21:00
Не уступает Курниковой: после поздних родов Шарапова выглядит даже лучше, чем прежде

Публика не скупится на комплименты в адрес знаменитости.

Мария Шарапова ушла из большого спорта три года назад. Теннисистка занялась благотворительной работой и предпринимательством и, как оказалось, до сих пор может похвастаться стройной фигурой.

Так, в прошлом году Шарапова впервые стала мамой. Наследник звезды корта Теодор появился в середине лета, о чем теннисистка рассказала в своих социальных сетях. И поздние роды совершенно не сказались на внешности Шараповой. Судя по ее социальным сетям, она практически сразу вернулась в форму.

В своих блогах звезда спорта регулярно делится снимками в нарядах, подчеркивающих ее фигуру. И поклонники никогда не скупятся на комплименты, обсуждая Шарапову. Некоторые даже сравнивают ее с Анной Курниковой, которая после рождения троих детей остается в спортивной форме.

«Вот это фигура», «Настоящая красавица», «Как же вы хорошо выглядите», — делятся мнением подписчики.

Не уступает Курниковой: после поздних родов Шарапова выглядит даже лучше, чем прежде
Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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