Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не устоял: избранницей Ефремова оказалась дама со скандально известной фамилией

Не устоял: избранницей Ефремова оказалась дама со скандально известной фамилией

16 августа 2023 16:30
Не устоял: избранницей Ефремова оказалась дама со скандально известной фамилией

Актер рассекретил новый роман.  

Никита Ефремов сейчас считается не только одним из самых востребованных артистов, но и заманчивым холостяком. За его плечами один брак, который не продержался и года: он был женат на коллеге Яне Гладких. А последним громким романом были отношения с телеведущей Марией Иваковой. Они встречались около двух лет и казались по-настоящему гармоничной парой. Однако в 2021 году звезды объявили о своем расставании.

Сейчас сердце сына Михаила Ефремова снова оказалось занято: он не устоял перед соблазнительной красоткой. Его избранницей оказалась обладательница звучной фамилии Шурыгина. Впрочем, девушка не имеет никакого отношения к скандально известной Диане. Ольга трудится в сфере мультимедийного изобразительного искусства и в публичных конфликтах ранее замечена не была.

Пара вместе вышла в свет на кинофестивале «Короче», как передает «Комсомольская правда». Ефремов появился на публике в строгом костюме, а красавица-блондинка блистала на красной дорожке в черном платье с открытыми плечами и декольте, которое дополнили лаконичные украшения.

«С любимой на открытии фестиваля», — коротко описал событие актер в соцсетях.

Не устоял: избранницей Ефремова оказалась дама со скандально известной фамилией

Фото: Legion-Media, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Globallookpress.com, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше