Не устоял: избранницей Ефремова оказалась дама со скандально известной фамилией

Никита Ефремов сейчас считается не только одним из самых востребованных артистов, но и заманчивым холостяком. За его плечами один брак, который не продержался и года: он был женат на коллеге Яне Гладких. А последним громким романом были отношения с телеведущей Марией Иваковой. Они встречались около двух лет и казались по-настоящему гармоничной парой. Однако в 2021 году звезды объявили о своем расставании.

Сейчас сердце сына Михаила Ефремова снова оказалось занято: он не устоял перед соблазнительной красоткой. Его избранницей оказалась обладательница звучной фамилии Шурыгина. Впрочем, девушка не имеет никакого отношения к скандально известной Диане. Ольга трудится в сфере мультимедийного изобразительного искусства и в публичных конфликтах ранее замечена не была.

Пара вместе вышла в свет на кинофестивале «Короче», как передает «Комсомольская правда». Ефремов появился на публике в строгом костюме, а красавица-блондинка блистала на красной дорожке в черном платье с открытыми плечами и декольте, которое дополнили лаконичные украшения.