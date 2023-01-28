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Не уставшая от жизни россиянка: вы не поверите, как в реальной жизни выглядит пампушка из «Уральских пельменей»

28 января 2023 15:45
Не уставшая от жизни россиянка: вы не поверите, как в реальной жизни выглядит пампушка из «Уральских пельменей»

В обычной жизни эту юмористку не узнать.

Ксения Корнева активно снимается в шоу «Уральские пельмени» и поэтому она уже хорошо знакома российским телезрителям. Но большинство из них даже не догадывается, что в реальной жизни артистка далека от своего сценического образа.

Обычно она изображает стереотипных женщин, вечно требующих чего-то от своих мужей. Юмористка часто предстает перед публикой в бесформенной и не стильной одежде. Неудивительно, что поклонники передачи долгое время считали актрису очень далекой от мира моды и красоты.

Но оказалось, что вне сцены Ксению просто не узнать. Она является роскошной красавицей с женственными и утонченными образами. Поклонники не устают осыпать ее комплиментами, и под каждой новой фотографией можно увидеть десятки восторженных комментариев.

«Шикарная девушка! », «Обаятельный, весёлый, красивый, добрый человечек!», «Замечательная актриса и девушка», «Оставайтесь яркой и весёлой девушкой», — пишут пользователи сети.

Не уставшая от жизни россиянка: вы не поверите, как в реальной жизни выглядит пампушка из «Уральских пельменей»
Фото: соцсети, кадры из передачи "Уральские пельмени" (2009-2023)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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