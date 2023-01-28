Не уставшая от жизни россиянка: вы не поверите, как в реальной жизни выглядит пампушка из «Уральских пельменей»

Ксения Корнева активно снимается в шоу «Уральские пельмени» и поэтому она уже хорошо знакома российским телезрителям. Но большинство из них даже не догадывается, что в реальной жизни артистка далека от своего сценического образа.

Обычно она изображает стереотипных женщин, вечно требующих чего-то от своих мужей. Юмористка часто предстает перед публикой в бесформенной и не стильной одежде. Неудивительно, что поклонники передачи долгое время считали актрису очень далекой от мира моды и красоты.

Но оказалось, что вне сцены Ксению просто не узнать. Она является роскошной красавицей с женственными и утонченными образами. Поклонники не устают осыпать ее комплиментами, и под каждой новой фотографией можно увидеть десятки восторженных комментариев.