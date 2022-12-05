«Не успевает открывать рот»: россияне не смолчали из-за публичного позора Распутиной
Такого не позволяют себе приличные артисты.
Маша Распутина всегда отличалась эпатажным образом и кабацкими песнями. Образ певицы почти не изменился с 90-х годов – все те же короткие юбки, яркий макияж и неизменный репертуар.
Поклонники и по сей день обожают Распутину, но многим облик 58-летней исполнительницы кажется неуместным. Да и к профессионализму звезды есть вопросы, ведь Маша Распутина позволяет себе выступать под «фанеру». Перформанс певицы в ресторане вызвал гнев у пользователей Сети.
«Одышка налицо», «Как может вызывать восхищение женщина, напоминающая женщин с низкой социальной ответственностью», «Чет, Мария не успевает рот под фонограмму открывать», – возмущались в комментариях.