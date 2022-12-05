Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не успевает открывать рот»: россияне не смолчали из-за публичного позора Распутиной

«Не успевает открывать рот»: россияне не смолчали из-за публичного позора Распутиной

5 декабря 2022 10:15
«Не успевает открывать рот»: россияне не смолчали из-за публичного позора Распутиной

Такого не позволяют себе приличные артисты.

Маша Распутина всегда отличалась эпатажным образом и кабацкими песнями. Образ певицы почти не изменился с 90-х годов – все те же короткие юбки, яркий макияж и неизменный репертуар.

Поклонники и по сей день обожают Распутину, но многим облик 58-летней исполнительницы кажется неуместным. Да и к профессионализму звезды есть вопросы, ведь Маша Распутина позволяет себе выступать под «фанеру». Перформанс певицы в ресторане вызвал гнев у пользователей Сети.

«Одышка налицо», «Как может вызывать восхищение женщина, напоминающая женщин с низкой социальной ответственностью», «Чет, Мария не успевает рот под фонограмму открывать», – возмущались в комментариях.

Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video