Не успел Прилучный отпраздновать рождение сына и уже угодил в грязный скандал

Павел Прилучный три года назад оказался в эпицентре резонансной истории. Якобы он подрался с владельцем калининградского клуба Владимиром Семеновым, однако тот утверждал, что именно артист напал на него первым. В итоге суд встал на сторону знаменитости, но не так давно дело приобрело неожиданный поворот.

Дело в том, что обе стороны не были удовлетворены результатами суда, поэтому подали апелляции. И специальная коллегия приняла решение вновь отправить дело на рассмотрение. Поэтому Павел Прилучный, как пишет «Комсомольская правда », вновь окажется в зале суда и может быть признан виновным

Сам артист пока никак не прокомментировал ситуацию. Последние дни он занят своей семьей: супруга артиста Зепюр Брутян стала мамой. Таким образом звезда «Мажора» в третий раз стал отцом и все время посвящает сыну, публикуя трогательные снимки в своих социальных сетях.