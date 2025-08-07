Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров

Меню
7 августа 2025 20:03
Могло быть хуже — номинаций было семь.

В 2002 году фильм Гая Ричи «Унесенные» получил сразу семь номинаций на эту «почетную» награду и выиграл пять из них: «Худшая картина», «Худшая актриса» — Мадонна, «Худшая экранная пара» — Мадонна и Адриано Джаннини, «Худший ремейк» и «Худший режиссер» — сам Гай Ричи.

Мелодрама с комедийными нотками, судя по всему, — не лучший жанр для режиссера. Ему куда больше удаются фильмы про гангстеров и криминальные истории.

Сюжет фильма вкратце таков: богатая и строптивая леди Эмбер Лейтон и простой матрос Джузеппе постоянно конфликтовали еще на борту яхты — каждый искренне не любил другого. И вот они оказываются вдвоем на пустынном острове, вынуждены уживаться бок о бок.

Природа не терпит слабостей, и героям приходится находить общий язык — а в процессе ссоры их отношения постепенно превращаются во что-то большее.

Что это вообще было?

Попытки «перевоспитания» Эмбер получились настолько спорными, что зрители и критики были в шоке. Для классического ромкома слишком жестко. Сцены, где Джузеппе бьет Эмбер — пусть и не слишком сильно — воспринимаются как откровенное насилие, и никакие «воспитательные цели» этого не оправдывают.

Команды «целовать руки» и «звать господином» выглядят не как романтический жест, а как банальное унижение женщины. Более того, реакция героини Мадонны вызывает удивление — она практически без возражений принимает все требования. И чтобы влюбиться в такого человека — нужно либо быть законченной мазохисткой, либо авторы фильма хотели показать что-то совсем иное, но получилось неудачно.

«Унесенные» — яркий пример, что даже с красивыми пейзажами и звездным кастом не всегда получается сделать хороший фильм.

Ранее мы писали: Кубрик экранизировал русскую классику еще 60 лет назад: фильм получил 7,1 балла — но сам режиссер был недоволен

Фото: Legion-Media, Кадры из фильма «Унесенные» (2002 г.)
Валерия Белашкова
1 комментарий
