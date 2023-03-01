Не упадите от смеха: почему фильм Рязанова «Гараж» запретили в городе Иваново

Сегодня комедия «Гараж» считается классикой советского кино и одним из самых известных фильмов Эльдара Рязанова. Однако во время выхода картины в прокат не все чиновники были от нее в восторге и не выпускали в местные кинотеатры.

Так, зрители Ивановской области не смогли посмотреть картину вместе с другими гражданами страны. Узнал об этом режиссер лишь тогда, когда получил письмо, в котором группа студентов одного из институтов заявляет, что местные кинотеатры не показывают «Гараж». О причине же любители кино ничего не рассказали Рязанову.

Подробности неожиданного запрета открыла Лия Ахеджакова, которая спустя некоторое время отправилась в город с гастролями. Как оказалось, герой Вячеслава Невинного был очень похож на руководителя области. И так как персонаж артиста являлся отрицательным, то местные чиновники запретили показывать фильм в кино.

Запрет сняли только спустя шесть лет. Тогда двойника Невинного перевели в Москву, и его коллеги решились показать уже ставший классикой фильм в кино.