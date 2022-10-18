Не умеют любить: 3 знака Зодиака, от которых вы никогда не дождетесь заветных слов

“Я тебя люблю”, - эти три слова способны в считанные секунды перевернуть жизнь человека и сделать ее ярче и счастливее. В состоянии романтической эйфории хочется кричать о своих чувствах на весь белый свет, но порой партнер не разделяет этого желания. Столкнувшись с тем, что избранник не хочет говорить о своей любви, мы испытываем целую гамму чувств - от неприятного удивления до обиды. Кажется, что человек не в состоянии заявить о своих чувствах потому, что на самом деле он вас не любит. Однако астрологи советуют не торопиться с однозначными выводами - быть может, ваша вторая половинка всего лишь принадлежит к тем знакам зодиака, которые выражают любовь иначе.

Лев

Представители огненного знака слишком гордые и тщеславные для того, чтобы говорить о своих чувствах прямо. Они опасаются, что если на мгновение откроют свое сердце другому человеку, тут же станут слабыми и уязвимыми. Даже если вы живете бок о бок уже не один десяток лет и пуд соли съели вместе. Обижаться на Льва в такой ситуации бессмысленно - внутренние принципы все равно не позволят ему произнести эти и другие заветные слова вслух. Однако свою любовь “король зодиака” проявляет в виде заботы о том, чтобы близкие ни в чем не нуждались.

И всем будет проще, если вы примите Льва таким, какой он есть.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, не привыкли говорить о своих чувствах вообще. Логика и разум для представителей земного знака всегда были намного важнее, чем эмоции, поэтому неудивительно, что в ответ на просьбы почаще говорить “я тебя люблю” они только закатывают глаза.

Куда важнее для Девы не говорить, а действовать.

Вместо красивых слов и романтических жестов вроде ужина при свечах уроженцы знака лучше помогут по дому или встретят вас с работы на машине. А вот требовать от них романтической мишуры не стоит - Дева будет обижаться, злиться и думать, что вы на нее давите.

Козерог

Представители земного знака кажутся холодными и неприступными. Козерог может находиться рядом с вами, и все равно будет создаваться ощущение, что на самом деле мысленно он где-то далеко.

На самом деле, как и у всех людей, эмоции у Козерога есть, просто он предпочитает их никому не показывать.

Уроженцы этого знака ужасно боятся боли, которую им могут причинить, поэтому тщательно скрывают от второй половинки, насколько много она для них значит. Кроме того, Козерогу кажется, что он произнесет заветные слова “я тебя люблю”, партнер получит над ним неограниченную власть. А им ужасно не хочется чувствовать себя от кого-то зависимыми.