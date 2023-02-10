Не умеют флиртовать: девушки этих знаков Зодиака вызывают насмешку, а не желание

Многие считают, что во флирте нет ничего сложного - состроишь глазки, несколько раз улыбнешься, кокетливо поправишь волосы, и все дела. Однако это целое искусство, которому с разбега не научишься, иначе можно добиться совершенно противоположного результата. Впрочем, некоторых девушек учи не учи, своими попытками соблазнить мужчину они все равно будут вызывать не интерес, а улыбку. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака появляются на свет самые незадачливые кокетки.

Рак

У представительницы водного знака довольно специфические представления о том, как заполучить мужчину. Она не станет одеваться в соблазнительные наряды, посылать томные взгляды, как будто бы невзначай оказываться поблизости от объекта своей страсти.

Вместо этого она включит режим “добрая тетушка”.

Да-да, когда женщина-Рак флиртует, она больше всего напоминает заботливую родственницу, приехавшую навестить любимых племянников. Собственноручно приготовленная свежая выпечка, теплый свитер, таблетки от головной боли - все это уроженка знака тащит возлюбленному, чтобы произвести впечатление. Неудивительно, что у нее ничего не получается.

Дева

Умение флиртовать - это точно не про Деву. В то время, когда одноклассницы учились строить глазки мальчикам и мило улыбаться, представительница земного знака корпела над подготовкой к поступлению в вуз.

Все прелести личной жизни Дева открывает для себя довольно поздно, поэтому в сравнении со сверстницами у нее слишком мало опыта.

Дева убеждена, что главное оружие женщины - это ее ум, поэтому поразить мужчину пытается с помощью научных фактов или бесед о прочитанных трудах Кьеркегора. К сожалению, мало кто из представителей сильного пола способен угадать, что таким образом она флиртует, и ответить тем же.

Козерог

Женщина-Козерог презирает флирт, тех, кто его придумал, и тех, кто время от времени прибегает к нему. По ее святому убеждению, кокетство - удел легкомысленных дам, не способных заинтересовать мужчин чем-то еще, кроме глубокого выреза на платье. Куда более действенный способ, по мнению Козерога - прямо сказать о желании встречаться.

Поэтому она просто подходит к понравившемуся представителю сильного пола и устраивает ему настоящий допрос с пристрастием.

Если кандидат успешно справится со всеми вопросами, его позовут на свидание. Вот только даже в ресторане при свечах Козерог не может расслабиться и ведет себя натянуто, неестественно.