Не украли, а вдохновились: авторы одного из главных свежих российских блокбастеров не скрывают — «подсмотрели» у Нолана (и собрали 2 млрд)

Впрочем, идеи режиссера-гения его коллеги вывели на новый уровень.

Российский фильм «Вызов» стал настоящим прорывом — первая полнометражная художественная картина, снятая в космосе. Бюджет — 900 миллионов рублей, а сборы превысили 2 миллиарда. При этом создатели открыто признают: вдохновлялись не только собственной идеей, но и успехом западных коллег.

Сценарист Бакур Бакурадзе откровенно заявлял:

«Мы с Климом Шипенко делали фильм “Салют-7”, поэтому уже успели прочувствовать одиночество человека, опасность полета. Отчасти я вдохновлялся фильмами “Гравитация” и “Интерстеллар”».

В частности, шедевр Нолана стал отправной точкой для темы — человек и бесконечность космоса, одиночество и преодоление личных границ.

Главная героиня Юлия Пересильд отправляется на МКС, чтобы провести сложнейшую операцию в условиях невесомости. Эта ситуация требует не только профессионализма, но и огромной психологической стойкости.

Визуально «Вызов» явно перекликается с «Интерстелларом»: широкие планы открытого космоса, камерная драматургия на фоне бескрайней вселенной создают особое настроение. Но в отличие от фантастического фильма Нолана, российский проект делает ставку на документальную достоверность и реальный полет.

Образ космоса как пугающего и бескрайнего пространства, где человек остается один на один с неизведанным, давно стал классическим в кино. «Интерстеллар» поднял эту тему на новый уровень, а «Вызов» — привнес в нее реальность и масштаб.

