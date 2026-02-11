Не украли, а интерпретировали: 5 российских фильмов, которые оказались ремейками голливудских хитов

11 февраля 2026 19:34
Сняли по чужим лекалам (и не всегда плохо).

Российский кинематограф нередко обращался к зарубежным хитам, создавая на их основе свои версии. Иногда это официальные адаптации, иногда — вольные трактовки. Вот пять примеров, когда голливудские идеи обрели отечественный колорит.

Одной из самых прямых адаптаций стал «Воин» (2015) — официальный ремейк одноименной мощной спортивной драмы 2011 года. Сохранив сюжет о братьях-бойцах ММА, российская версия сделала акцент на семейной драме, попытавшись перенести напряженную атмосферу оригинала.

Более вольным пересказом стала комедия «С 8 марта, мужчины!» (2014), взявшая за основу фильм «Чего хотят женщины». Здесь гендеры поменялись местами: теперь женщина слышит мысли мужчин, что дало почву для стереотипных, но забавных ситуаций.

Часто заимствование сводилось к копированию идеи. Так, боевик «День Д» (2008) стал почти кадровой репликой «Коммандос» со Шварценеггером, заменив джунгли на леса Подмосковья. А «Беременный» (2011) переработал сюжет фильма «Джуниор», но заменил научный эксперимент на магическое желание.

Иногда ремейк лишь отдаленно напоминает источник, как «В спорте только девушки», который взял сюжетную схему знаменитой комедии «В джазе только девушки» и перенес ее из мира музыкантов в мир сноубордистов. Каждый из этих проектов показывает, как одна и та же идея может преломляться в контексте другой культуры и эпохи.

Фото: Кадры из фильмов «С 8 марта, мужчины!» (2014), «Чего хотят женщины» (2000)
Валерия Белашкова
