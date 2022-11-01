Не угадаете, зачем Никулин носил накладную седину: поучительный урок всем

Юрий Никулин прославился не только как блистательный артист, но и как актер цирка. При этом клоунский образ долгие годы влиял на его обычную жизнь.

Дело в том, что знаменитость достаточно рано начал седеть. Чтобы скрыть отсутствие пигмента, он всегда красил волосы в черный цвет. А когда Эльдар Рязанов пригласил его в трагикомедию «Старики-разбойники», то он даже начал носить специальную накладку, имитирующую седину.

Подобное решение очень удивляло коллег Никулина по фильму. Они долгое время недоумевали по поводу выбора звезды экрана, а однажды актриса Ольга Аросева решила узнать причины, по которым Никулин не отращивает собственную седину.

«Я в цирке работаю клоуном. Если дети будут смеяться над старостью, то это нехорошо. Когда я, Балбес, падаю, пусть себе хохочут», — признавался артист.

Знаменитость искренне считал, что над падающим старичком смеяться грешно. И именно поэтому предпочитал красить волосы, не признаваясь публике, что уже давно седеет.