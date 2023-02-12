Не угадаете, в каком культовом фильме снялся брат «слесаря Гоши»: смотрел каждый

До популярности родственника ему было далеко.

Мало кто знает, что у прославленного актера Алексея Баталова был единоутробный брат Борис Ардов. Он тоже снимался в кино, однако не снискал такой всенародной любви, как его близкий родственник. Но в фильмографии Ардова есть одна очень примечательная роль, о которой многие точно вспомнят.

Борис Викторович снялся в популярной картине «Три толстяка» по просьбе самого Баталова, поставившего этот фильм. В культовой ленте Ардов сыграл яркую роль капитана Бонавентуры, и его герой запомнился многим зрителям.

Однако после своего успеха актер не продолжил карьеру в кино, а решил посвятить себя мультфильмам. Именно Ардов стал постановщиком «Незнайки в Солнечном городе», «Подземного перехода» и «Загадочной планеты». В течение многих лет он был руководителем Ахматовского культурного центра, а также преподавал во ВГИКе.

За всю свою жизнь артист женился четыре раза. Одна из дочерей, Анна Ардова, стала известной актрисой: зрители помнят ее по скетч-шоу «Одна за всех».

Брат Алексея Баталова скончался в 2004 году от цирроза печени. Борису Ардову было 64 года.