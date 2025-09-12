Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не уборная, а музей с туалетом посредине: что Юлия Меньшова сотворила со своей квартирой (фото)

Не уборная, а музей с туалетом посредине: что Юлия Меньшова сотворила со своей квартирой (фото)

12 сентября 2025 09:54
Юлия Меньшова

У актрис свои причуды, и их частенько не понять простым зрителям.

Юлия Меньшова в прошлом решила вести более открытый образ жизни и показать поклонникам свою квартиру. Казалось бы — обычный рум-тур, но гостевой санузел приковал к себе все внимание.

Интерьер, задуманный как «маленький прованский музей», вызвал у фанатов шок, восторг и аллергию одновременно.

Санузел, который выглядит дорого-богато

Первое, что бьёт в глаза — роскошная итальянская раковина, ради которой и затевался весь ремонт. Именно она стала отправной точкой для эклектики, которую Меньшова называет «своей гордостью».

Под неё актриса подбирала остальной декор: лепнину, резную раму зеркала, миниатюрный металлический столик, искусственные цветы и даже хромированные ручки на унитазе.

Сидишь как в музее

В помещении собрано всё и сразу: плитка с цветочками, зелёные стены, салатовые акценты, рамки с картинами, бутафорское окно и яркие горшки с цветами. Настолько пёстро, что подписчики в шутку предлагают ставить бархатные канаты и брать билеты на вход.

«Сходить по надобности никто не сможет», — написала подруга Меньшовой, увидев санузел.

Разделивший публику туалет

Часть поклонников оказалась в восторге:

«Да в таком туалете можно жить!», «Вот это стиль, вот это роскошь!». Другие называют комнату «пылесборником» и предупреждают: поддерживать чистоту будет нереально.

Позиция Меньшовой

Сама Юлия объясняет, что интерьер продумывала до мелочей и делала его «для себя, а не ради чужого мнения». Гостевой санузел Меньшовой — идеальный пример того, как личный вкус может стать вирусным мемом.

Для одних это «маленький Версаль», для других — дизайнерский кошмар. Но точно одно: равнодушным не останется никто. «Очень плохо»: Меньшова недовольна ремейком «Москва слезам не верит» — просила Крыжовникова лишь об одном.

Фото: Legion-media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть «Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть Читать дальше 12 сентября 2025
Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие» Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие» Читать дальше 11 сентября 2025
Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял Читать дальше 11 сентября 2025
«Никитушка, не болей»: Пугачева впервые за годы призналась, что до сих пор любит и уважает Михалкова, и уверена — это взаимно «Никитушка, не болей»: Пугачева впервые за годы призналась, что до сих пор любит и уважает Михалкова, и уверена — это взаимно Читать дальше 11 сентября 2025
Лариса Долина оказалась звездой турецкого сериала: в «Блеске» есть свой Серкан и большая афера Лариса Долина оказалась звездой турецкого сериала: в «Блеске» есть свой Серкан и большая афера Читать дальше 10 сентября 2025
Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит» Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит» Читать дальше 13 сентября 2025
Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий Читать дальше 13 сентября 2025
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит» Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит» Читать дальше 12 сентября 2025
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история «Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история Читать дальше 12 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше