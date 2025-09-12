Не уборная, а музей с туалетом посредине: что Юлия Меньшова сотворила со своей квартирой (фото)

У актрис свои причуды, и их частенько не понять простым зрителям.

Юлия Меньшова в прошлом решила вести более открытый образ жизни и показать поклонникам свою квартиру. Казалось бы — обычный рум-тур, но гостевой санузел приковал к себе все внимание.

Интерьер, задуманный как «маленький прованский музей», вызвал у фанатов шок, восторг и аллергию одновременно.

Санузел, который выглядит дорого-богато

Первое, что бьёт в глаза — роскошная итальянская раковина, ради которой и затевался весь ремонт. Именно она стала отправной точкой для эклектики, которую Меньшова называет «своей гордостью».

Под неё актриса подбирала остальной декор: лепнину, резную раму зеркала, миниатюрный металлический столик, искусственные цветы и даже хромированные ручки на унитазе.

Сидишь как в музее

В помещении собрано всё и сразу: плитка с цветочками, зелёные стены, салатовые акценты, рамки с картинами, бутафорское окно и яркие горшки с цветами. Настолько пёстро, что подписчики в шутку предлагают ставить бархатные канаты и брать билеты на вход.

«Сходить по надобности никто не сможет», — написала подруга Меньшовой, увидев санузел.

Разделивший публику туалет

Часть поклонников оказалась в восторге:

«Да в таком туалете можно жить!», «Вот это стиль, вот это роскошь!». Другие называют комнату «пылесборником» и предупреждают: поддерживать чистоту будет нереально.

Позиция Меньшовой

Сама Юлия объясняет, что интерьер продумывала до мелочей и делала его «для себя, а не ради чужого мнения». Гостевой санузел Меньшовой — идеальный пример того, как личный вкус может стать вирусным мемом.

Для одних это «маленький Версаль», для других — дизайнерский кошмар. Но точно одно: равнодушным не останется никто. «Очень плохо»: Меньшова недовольна ремейком «Москва слезам не верит» — просила Крыжовникова лишь об одном.