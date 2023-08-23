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«Не трогай меня!»: Пугачева проговорилась о произошедшем с ней на борту самолета

23 августа 2023 08:00
«Не трогай меня!»: Пугачева проговорилась о произошедшем с ней на борту самолета

Переступила через себя ради детей.

Алла Пугачева уже много лет удерживает титул главной звезды всей российской эстрады. Красота, ум, отличный голос — кажется, в этой женщине нет ни единого изъяна. И все же одна слабость у артистки нашлась. Примадонна сама проговорилась о ней в одном из интервью.

Оказалось, Алла Борисовна до смерти боялась летать на самолетах. Но ради маленьких детей певица решила взять себя в руки и побороть боязнь.

Много лет Примадонна предпочитала путешествовать наземным транспортом. Даже в Юрмалу она добиралась на поездах, хотя это занимало заметно больше времени. Когда семья Пугачевой собралась провести отпуск за границей, а Гарри и Лизе было всего три года, Алла Борисовна поняла, что придется побороть аэрофобию ради малышей.

Исполнительница признается, что каждый раз в самолете читает молитву.

«Господи, не трогай меня, я же еще не написала мемуары», — взывает к высшим силам артистка.

Фото: legion-media.ru
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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