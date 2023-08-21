Не тот, кем кажется: певец SHAMAN раскрылся с неожиданной стороны

Вот уже два года Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, можно смело назвать одним из самых популярных музыкантов страны. Его концерты проходят с неизменным аншлагом, а количество фанатов только увеличивается. И слава, как оказалось, оказывает на исполнителя необычное влияние.

Так, во время недавнего концерта в Хабаровске артист решил прогуляться по торговым центрам. И, к удивлению поклонников, купил несколько дешевых футболок в одном из магазинов масс-маркета.

Многие фанаты решили, что звездная болезнь не коснулась артиста. Однако в магазины SHAMAN приехал вместе с двумя охранниками, которые оберегали его от внимания поклонников.

Поведение певица, как пишет StarHit, шокировало его фанатов. Многие признались, что не понимают, почему SHAMAN отгораживается от своих поклонников, хотя на концертах признается им в любви.