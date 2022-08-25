Не только Зита и Гита: что известно о главных сиамских близнецах в СССР

В 2003 году весь мир с напряжением следил за сложнейшей операцией по разделению сиамских близнецов. Девочки из Киргизии Зита и Гита, названные именами героинь популярного индийского фильма, пережили вмешательство медиков. Но дальнейшая их жизнь сложилась непросто. Зита умерла в возрасте 24 лет. Гита сейчас жива, но борется с раком толстой кишки.

Оказалось, что в СССР были и свои сиамские близнецы, еще до сестер из Киргизии. И их ждала по-настоящему трагическая судьба. Мария и Дарья родились в Москве в 1950 году. Их отец согласился на уговоры врачей и не стал заносить свои данные в документы, оставив девочкам только фамилию — Кривошляпов. Мать перенесла тяжелый стресс, увидев родившихся близнецов, и на несколько лет попала в психиатрическую лечебницу. Девочки имели сросшийся таз и три ноги. Верхние половины тела были у них отдельными.

Советская власть сразу же взяла сестер на обеспечение. Их наблюдали исследователи и изучали врачи. В семилетнем возрасте близнецы лишились общей ноги — операция была проведена в эстетических целях. Девочки научились передвигаться на костылях. Некоторое время они провели за границей — в США и Германии. А вот жизнь в Москве не складывалась: Марию и Дарью поместили в интернат, в котором они столкнулись с травлей. Сестры начали употреблять спиртное и к концу 90-х годов страдали от цирроза.

Свою жизнь они закончили в приюте для престарелых. В 2003 году у Марии во сне остановилось сердце. Подоспевшие врачи не могли помочь еще живой «близняшке», лишь успокаивали ее, убеждая, что сестра спит. Из-за общей кровеносной системы жизнь Дарьи тоже была невозможна, поэтому она умерла, пережив Марию на 17 часов. Им было по 53 года.