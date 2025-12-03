Не только «Запасной игрок»: вспомните 5 фильмов СССР о спорте по одному кару (тест)

3 декабря 1954 года на советские экраны вышел замечательный фильм «Запасной игрок» с Георгием Вициным в главной роли, ставший одной из самых добрых и трогательных спортивных комедий своего времени.

Картина мастерски соединила увлекательную футбольную интригу, любовную линию, тонкий юмор и веру в то, что настоящий герой может скрываться там, где его меньше всего ждут. В честь этой годовщины мы предлагаем вам вспомнить и другие знаковые фильмы о спорте.

Эти картины, как и «Запасной игрок», рассказывают не только о победах на стадионах, но и о личных свершениях, силе духа и командной игре. Они давно стали классикой, вдохновляющей новые поколения зрителей.

Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете советское и российское кино о спортивных подвигах. Сможете ли вы угадать все пять фильмов по кадрам?

Давайте вместе отдадим дань уважения этим замечательным лентам, где главный приз – не всегда золотая медаль, а порой уважение, дружба и победа над самим собой.

