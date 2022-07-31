Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой

Когда Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию, поклонники звездной пары начали гадать — куда же отправится семейство. За годы своей творческой карьеры Алла Борисовна успела прикупить недвижимость в разных странах мира: В США, на Кипре, в Прибалтике. Шикарным жильем Примадонна владеет не только в Московской области.

Как сообщают источники, у Пугачевой и Галкина есть квартира площадью 470 квадратных метров и стоимостью 900 миллионов рублей в городе Лимассол на Кипре, апартаменты в центре Юрмалы за 400 тысяч евро, а также квартиры в Майами и Нью-Йорке, которыми официально владеет дочь звезды Кристина Орбакайте. Некоторое время Пугачева планировала купить недвижимость в Израиле, однако отказалась от этой идеи. Одним из наиболее любимых мест для отдыха семейство Аллы и Максима всегда считало именно Прибалтику, поэтому ни для кого не станет сюрпризом, если они решат перебраться туда насовсем.