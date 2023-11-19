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Не только воняет, но и ядовитое: сложно поверить, что в СССР правда ели это блюдо

19 ноября 2023 20:30
Не только воняет, но и ядовитое: сложно поверить, что в СССР правда ели это блюдо

Деликатес мог привести к серьезному отравлению и даже смерти.

Советская кухня впитала в себя множество рецептов коренных народов. И если некоторые из них стали весьма популярными и прижились по всей стране, то другие были по-настоящему опасными.

Так, из кухонь северных кочевых народов в СССР попал олений копальхен. Этот деликатес представляет собой ферментированную тушу оленя, которая вызревает в болоте в течение нескольких месяцев.

А уже к зиме на столах оказывалось весьма необычное блюдо, которое было настоящим хитом среди взрослых и детей.

При этом за время ферментации мясо животного приобретало не только отталкивающий запах, но и трупный яд. Деликатес становится по-настоящему опасным, и неподготовленный человек мог отравиться, попробовав лишь кусочек. Чукчи же приучали своих детей к копальхену с раннего детства, поэтому их желудки был готовы к постоянному употреблению трупного яда.

Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (1968)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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