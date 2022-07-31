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Киноафиша Статьи Не только "Великолепный век": 5 лучших турецких исторических сериалов

Не только "Великолепный век": 5 лучших турецких исторических сериалов

31 июля 2022 18:45
Не только

У многих зрителей турецкие исторические сериалы ассоциируются в первую очередь с «Великолепным веком». 

Но создатели многосерийных проектов радуют поклонников жанра и другими достойными работами.

Королек – птичка певчая

Не только "Великолепный век": 5 лучших турецких исторических сериалов

Речь идет о сериале 1986 года, который уже считается классикой, а также одним из лучших турецких проектов. Основанный на одноименном романе, он насчитывает всего 7 серий.

Действие «Королька» происходит в период распада Османской империи и Первой мировой войны. В центре сюжета – история главной героини, которой предстоит пройти непростой путь к счастью.

Воскресший Эртугрул

Не только "Великолепный век": 5 лучших турецких исторических сериалов

Действие этого сериала переносит зрителей в 13 век – время, когда еще не существовало Османской империи. В центре истории жизнь Эртугрула – тюркского правителя, который был отцом Османа I. Ему предстоит доказать свою силу, чтобы занять место вождя племени, а затем защитить его от врагов.

Благодаря Эртугрулу в дальнейшем стало возможным образование Османской империи. Он завоевал западную часть Малой Азии и побеждал во всех сражениях. Его потомки правили страной на протяжении нескольких столетий.

Зрители оценили масштабный проект, который насчитывает 5 сезонов. Общее число серий – 448, что немало даже для турецкого телевидения.

Основание: Осман

Не только "Великолепный век": 5 лучших турецких исторических сериалов

В финальном эпизоде «Воскресшего Эртугрула» зрители попрощались с любимым героем. Однако продюсеры решили продолжить успешную историю и объявили о новом проекте, действие которого происходит после финала.

Новый сериал делает акцент на другом герое – младшем сыне Эртугрула Османе, которому предстоит стать правителем империи. Главную роль исполнил Бурак Озчивит. В начале проекта его персонаж предстает молодым сильным воином. В течение первого сезона он одерживает громкие победы, но при этом наживает врагов. После смерти отца к нему переходит контроль над племенем. Осман продолжает расширять границы земель, но с каждой новой серией недругов у него становится все больше.

Ты моя родина

Не только "Великолепный век": 5 лучших турецких исторических сериалов

В этом многосерийном проекте главные роли исполнили Халит Эргенч и Бергюзар Корель. Актеры состоят в браке, и в сериале играли влюбленных героев. В основу сюжета легла жизнь реального турецкого военного.

Любовная история разворачивается на фоне событий, предшествовавших Первой мировой войне.

Турция находится в центре конфликта с греками. Эргенч играет роль настоящего патриота, который оказывается в плену в чужой стране. Чтобы вернуться к жене и детям, ему придется пойти на компромисс с собственной совестью и начать службу в армии врага.

Курт Сеит и Александра

Не только "Великолепный век": 5 лучших турецких исторических сериалов

Этот исторический сериал также рассказывает о периоде начала 20 века. Однако на этот раз действие сосредоточено вокруг событий Октябрьской революции.

Главным героям предстоит пережить крах императорской династии и многочисленные потери.

Курт Сеит (роль исполняет Кыванч Татлытуг) тесно связан с семьей императора, и попадает в черный список большевиков. Вместе с Александрой – русской девушкой из знатного рода – он вынужден бежать в Стамбул. Но испытания главных героев продолжатся и на турецкой земле.

Фото: Legion-Media
Елена Петрова
Елена Петрова
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