Не только в «Тексте»: Асмус прилюдно оголилась ради роли

Кристина Асмус взбудоражила пользователей Сети, рассказав, что ее заставляют раздеваться во время съемок. Артистка разоткровенничалась в личных социальных сетях.

По словам звезды «Интернов», не так давно начался период озвучивания фильма «Булки», в котором она исполнила главную роль. Артистка явилась в студию, чтобы подарить голос своей героине. Однако ее рубашка была чересчур шуршащей и издавала отвлекающие звуки. В итоге проблема оказалась настолько серьезной, что Асмус пришлось остаться в одном белье, чтобы не испортить картину.

«Меня все время пытаются раздеть», — признается звезда.

Подписчики артистки двояко отнеслись к таким сложностям. В комментариях многие посмеялись над неловкой ситуацией, а некоторые предложили Асмус внимательнее подходить к своей работе, ведь ее карьера продолжается не один год, поэтому она уже знает все особенности работы над фильмами.

«Все уже все видели в фильме „Текст“, к чему стесняться?», «Странно, конечно, вы не первый раз на озвучке, неужели не знали специфики», — пишут пользователи Сети.

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