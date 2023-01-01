Не только в России: удивитесь, где еще с размахом отмечают Старый Новый год

Праздничные зимние дни в России начинаются непосредственно в новогоднюю ночь, проходят через Рождество и завершаются Старым Новым годом. Эта дополнительная дата в ночь на 14 января появилась из-за разных систем летоисчисления, благодаря которым праздник можно отмечать теперь дважды.

Некоторые россияне относятся к идее Старого Нового года скептически, однако во многих семьях в разных регионах страны еще сохранилась традиция его празднования. К тому же он знаменует собой конец Рождественского поста, а значит, можно вдоволь насладиться угощениями. Более того, существуют и специальные обычаи: на юге России в этот день, например, лепят вареники.

Как выяснилось, отмечают необычную дату не только в нашей стране. Праздничные застолья на Старый Новый год ежегодно устраивают еще македонцы, румыны, сербы и швейцарцы. Их примеру подражают в Черногории и Греции. Такой же день есть в праздничном календаре алжирцев, жителей Туниса и Марокко. Правда, там из-за отличий в расчетах он приходится на 11 января.