Не только умный, но и красивый: каким вырос мальчик с самым высоким IQ

Принято считать, что дети, которые красивы незаурядной красотой, редко вырастают умными. Стереотип о миловидных женщинах-глупышках и не блещущих умом мужчинах-симпатягах, кажется, распространен в каждой стране мира.

Айнану Коули удалось не просто разрушить это заблуждение. Самый умный ребенок в мире его попросту растоптал. Весь мир узнал о малыше благодаря его высочайшему коэффициенту интеллекта. Для сравнения: IQ Альберта Эйнштейна был 190, а у Айнана еще в 2009 году показатель уже был 263 балла. С шести месяцев чудо-ребенок мог говорить лучше любого взрослого.

Казалось, судьба его предрешена: «страшненький» ботаник, способный лишь на то, чтобы посвятить жизнь науке. Но как бы не так. Сейчас Коули 20 лет. Он не стал великим первооткрывателем, не ушел головой в изобретения. Парень стал простым школьным учителем, увлекается музыкой и компьютерными играми. А что касается внешности, то тут судите сами.

Молодой мужчина вовсе не похож на заучку-ботаника, а вырос весьма симпатичным и привлекательным. В соцсетях у экс-гения до сих пор есть армия поклонников и поклонниц, готовых на что угодно ради кумира.