Не только Тони Старк сменит костюм в «Судном дне»: Marvel нашли способ вернуть Криса Эванса — все еще Роджерс, но уже не Кэп

Крис Эванс может и отмахивается от слухов, но кажется, Marvel уже все решила за него. В Сети активно обсуждают, что в «Мстителях: Судный день», следующем фильме киновселенной, актер может снова примерить костюм, но не Капитана Америки. На этот раз его герой вернется в образе Номада (в России прозвище переводят как «Кочевник»), человека без флага и без идеалов.

Сюжетно это даже логичнее, чем кажется. Ведь после «Финала» Роджерс передал щит Сэму Уилсону и новый Капитан Америка уже официально занят. Два Капитана на один мир — перебор, даже по меркам Marvel. Так что появление Стива в ином амплуа решает сразу несколько проблем.

Вполне каноничная арка

Идея с Кочевником не нова. В комиксах Роджерс однажды разочаровался в правительстве США, узнав, что верхушка власти связана с преступной организацией, и отказался от звания Капитана. Он стал одиночкой и борцом, который не слушается приказов. Отличный повод вернуть старого героя, не обнуляя историю Сэма.

К тому же фанаты до сих пор не простили Marvel, что в «Войне бесконечности» эту арку так и не реализовали. В фильме 2018 года Стив уже действовал из подполья, боролся без поддержки государства. Все шло к появлению Номада, но Marvel оставила его «полу-Капитаном» с потертым костюмом и седыми волосами. Сейчас студия может закрыть этот гештальт.

Из старика в супергерои

Интересно и то, как Стива вернут. По хронологии он уже пенсионер, мирно доживающий дни после «Финала». Но у Marvel есть мультивселенная и фантазия. Так что Эванс может сыграть вариант Стива Роджерса из другого мира, где он не сдался, не состарился и все еще идет в бой.

А может, наоборот — вернут старого Стива, которого вытащат из заслуженной пенсии ради финальной битвы с Доктором Думом. Одно ясно точно: если в «Судном дне» действительно появится Крис Эванс, это будет не просто камео, а громкое возвращение символа старой эры Marvel. И, возможно, это будет последний раз, когда мы увидим оригинальных Мстителей вместе.

Премьера назначена на 18 декабря 2026 года. У Marvel есть еще целый год, чтобы подогреть интерес — и, возможно, подтвердить то, о чем фанаты догадываются уже давно.

