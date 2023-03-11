Не только Табаков: гляньте, перед кем еще не устояла юная Елена Проклова (фото)

Общественность до сих пор не отошла после вопиющего откровения Елены Прокловой о ее давнем романе с именитым актером. Она не называла его фамилию, но многие предположили, что соблазнителем артистки был Олег Табаков. Руководитель «Табакерки» был далеко не единственным, перед кем не устояла Проклова.

Так, Елене Игоревне приписывают роман с ее партнером по фильму «Будь счастлива, Юлия!» Михаем Волонтиром. Картина снималась в Молдавии, на родине актера. По многочисленным слухам, их экранный роман перерос в самый настоящий. Ни Проклову, ни Волонтира не смутило то, что актер был женат.

Об этих отношениях рассказал оператор фильма Валентин Белоногов. Артисты старались скрывать свои чувства, но всем вокруг и так все было понятно. Со слов Белоногова, на съемки даже приезжала жена Михая Ермолаевича и устроила грандиозный скандал. Проклова и Волонтир разорвали отношения спустя полгода. Слова оператора картины «Будь счастлива, Юлия!» передает издание «Экспресс газета».