Не только «сын» от Стоцкой: танцовщица, с которой работал Киркоров, родила копию певца

В течение многих лет Филипп Киркоров сталкивается с волной слухов, связанных с его отношениями с Анастасией Стоцкой. Множество поклонников уверены, что именно музыкант является отцом сына певицы Александра, ведь мальчик так похож на Киркорова. Певец же старательно отвергает все обвинения, но не так давно стало известно, что у него есть еще один «сын».

Как признался сам артист, во время путешествия по Канаде он встретился со своей танцовщицей Анор Аджей, которая работала с ним в самом начале карьеры. И ее сын оказался точной копией музыканта, о чем он рассказал в своих социальных сетях.

«Это уже не смешно! Что за „святой дух“ орудует и вмешивается в генетику моих друзей, с которыми я когда-либо работал или дружил и чьи дети так похожи на меня», — недоумевает артист.

Поклонники Киркорова с юмором восприняли его возмущение. В комментариях они постарались пожалеть певца, а кто-то даже предложил ему быть внимательнее и не начинать впредь слишком близкие отношения с коллегами.