Не только сын от Рыбина: у Сенчуковой есть тайная «дочь», похожая на нее как две капли воды

Не секрет, что многие звездные семьи дружат друг с другом годами. Они проводят вместе праздники, отдыхают и даже становятся крестными родителями у детей. Прекрасный пример таких крепких отношений — это пара Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, которых много лет связывает дружба с одним из сотрудников администрации президента Андреем Бородиным, живущим по-соседству с музыкантами в Подмосковье.

Изначально они приятельствовали втроем, но, когда чиновник женился на Оксане Федоровой, отношения переросли в дружеский квартет. Причем пары так прониклись друг другом, что даже решили стать кумовьями.

Поэтому, когда бывшая мисс Вселенная родила дочку Елизавету, Наталью Сенчукову попросили стать крестной матерью девочки, и певица с радостью согласилась. Стоит отметить, что малышка даже немного похожа на артистку, о чем свидетельствуют их совместные фотографии.