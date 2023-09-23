Не только сын: эта известная гимнастка оказалась дочерью Винер (фото)

Ирина Винер лишь один раз становилась матерью. В 1973 году на свет появился ее сын Антон, который уже подарил знаменитости четверых внуков. Однако своими детьми легенда гимнастики считала не только родных наследников.

По словам спортсменки Венеры Зариповой, которая долгие годы была ученицей тренера, она всегда считала Винер своей матерью. Гимнастка стала первой подопечной Винер в ее карьере, поэтому она поддерживала ее не только на тренировках, но и в личной жизни. И до сих пор им удается сохранять теплые отношения.

«Называю ее мамочкой», — цитирует слова спортсменки портал Sport24.

Зарипова, которая стала звездой чемпионата мира 1983 года и одной из первых мировых легенд советского спорта, до сих пор регулярно видится с Винер. Они постоянно проводят совместные вечера и давно общаются семьями.