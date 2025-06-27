Не только страшные выдуманные существа «на весь экран»: у «Игры престолов» и «Властелина колец» нашли целых 5 неочевидных сходств

Казалось бы, ну что у проектов разных лет может быть общего.

Думаете, у благородного Фродо и циничного Тириона нет ничего общего, кроме ушей, внимательно слушающих драконов и колец? Попробуем разубедить вас: Стоит развернуть карту Средиземья и сверить её с ветреным Вестеросом, как вдруг обнаруживается, что оба мира стоят на одних «кирпичиках» жанра, просто скреплены разным раствором — у Толкина он светлый и героический, у Мартина — серый и кровавый.

Один корень жанра

Обе истории принадлежат к «хай-фэнтези»: это вымышленные миры с собственной географией, языками, мифологией и подробными картами. Толкин фактически создал жанровую матрицу, а Мартин сознательно цитирует и перезапускает многие её элементы.

Средневековый антураж

И в Средиземье, и в Вестеросе легко узнать черты Западной Европы XII–XV веков: рыцарские титулы, феодальную иерархию, мечи, бастионы, ярмарочные площади. У Толкина сильнее англосаксонская поэтика, у Мартина — аллюзии на Столетнюю войну, но визуальный фундамент схож.

Центральная тема власти

«Кольцо Всевластья» у Толкина и «Железный трон» у Мартина выполняют одинаковую функцию: символизируют опасную тягу к господству. В обоих циклах борьба за власть превращается в испытание для любого, от хоббита до монарха. Различие лишь в том, что Толкин решает конфликт через эпическую схватку света и тьмы, а Мартин — через цепочку интриг и предательств.

Политическая география

Оба мира поделены на ярко очерченные культурные регионы: Шир, Рохан, Гондор у Толкина; Север, Дорн, Валирия в легендах Мартина. Благодаря этому читатель легко «путешествует» по карте и сравнивает нравы разных территорий.

Магия на периферии

И Толкин, и Мартин отодвигают чародейство на задний план до решающих моментов сюжета. Большую часть времени ход истории определяют поступки обычных (или кажущихся обычными) людей, не волшебные артефакты.

А здесь мы писали про еще три крутых мини-сериала, где главные герои делят власть.