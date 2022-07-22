Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым

Уже не первый год пользователи Сети обсуждают внешность сына и дочки Анастасии Стоцкой. Дети как две капли воды похожи на Филиппа Киркорова, из-за чего регулярно возникают слухи о романе звезд. Тем более, что в их прошлом были совместное творчество и многолетняя дружба. Несколько лет назад Стоцкой даже пришлось комментировать сплетни, объясняя, что типаж ее мужа похож на внешность Киркорова, поэтому и возникает подобное ощущение. А сам Филипп шутил про особую кармическую связь с Анастасией, из-за которой ее отпрыски так на него похожи.

Но, как передает издание «7 дней », сходством детей с популярным исполнителем может похвастаться не только Стоцкая. В Сети на днях оценили внешность подросшего сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Гарри, которому в этом году исполнится 9 лет, на свежих симках внешне тоже чертами лица больше напоминает Киркорова, чем своих родителей.

Как к такому сравнению относится Максим Галкин, пока неизвестно. А вот муж Стоцкой Cергей Абгарян в прошлом был недоволен сплетнями о возможной неверности жены. Возможно, поэтому их брак и распался в 2019 году.

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